Désormais attaquant du Borussia Dortmund, Michy Batshuayi n’a pas oublié son ancien club l’OM et réagit régulièrement sur Twitter lorsque le club phocéen joue.

C’est bien évidemment le cas ce soir avec le match incroyable entre l’OM et le RB Leizpig en 1/4 de finale de la Ligue Europa. Et ce jeudi soir, l’attaquant international belge ne tarit pas d’éloges sur son ancien partenaire à Marseille Dimitri Payet. « C’est la joconde son exter incroyable ». A la vue du but incroyable de l’extérieur du pied du milieu de l’Equipe de France, on ne peut pas vraiment lui donner tort !