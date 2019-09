Le 31 août, l’Olympique de Marseille a fêté ses 120 ans. Une célébration qui se fera à l’occasion de l’affiche de ce soir entre le club marseillais et l’AS Saint-Etienne en clôture de la quatrième journée de Ligue 1. Un nouveau maillot et des invités historiques sont au programme. Cependant, un nom va manquer à l’appel et pas des moindres. En effet, Bernard Tapie ne sera pas présent à l’Orange Vélodrome ce dimanche soir.

« Je reçois beaucoup de messages pour savoir mon père était invité et sera présent demain pour fêter les 120 ans de l’OM. NON, Jacques-Henri Eyraud ne l’a pas invité. Il doit sûrement penser que BT ne fait pas partie de cette histoire, mais #LeBoss vous regardera comme à chaque match » a expliqué sur Twitter Stéphane Tapie. Une nouvelle qui ne devrait pas plaire aux supporters qui possèdent beaucoup d’estime pour l’ancien président de l’OM (avril 1986 - décembre 1994), plus qu’à l’actuel, et cela ne devrait pas arranger les choses.

