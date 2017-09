Le comportement de Patrice Évra exaspère beaucoup de personnes ces derniers temps. Le latéral gauche de l’Olympique de Marseille, âgé de 36 ans, enchaîne les performances invisibles sur le terrain et se défoulent derrière dans les réseaux sociaux. Une méthode regrettable selon Laurent Bonnart, ex-joueur de l’OM et retraité depuis 2015.

« Sur le terrain, c’est une chose de ne pas être bon ou de ne pas être performant. A la rigueur, il faudrait mieux faire le dos rond et bosser. Malgré les titres qu’il a, il faut de l’humilité à tous les étages, et je pense qu’aujourd’hui, il en manque ouvertement. Et ça fait beaucoup de mal à son club, plus qu’autre chose », a-t-il estimé dans Breaking Foot. « Pourquoi montrer ces vidéos-là ? Pourquoi partager ces trucs-là qui n’ont pas lieu et place... Ça montre tout simplement un ego surdimensionné. Et dans une période où l’OM a besoin de travail et de mecs d’expérience comme lui justement, ce n’est pas du tout une bonne image par rapport aux jeunes de son club. Il n’y a aucune image positive ».