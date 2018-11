La saison dernière, Rudi Garcia innovait et utilisait Bouna Sarr dans le couloir droit de sa défense. Habitué à jouer plus haut, l’ancien Messin s’est habitué et officie cette saison à ce poste. Ses performances sont intéressantes, si bien qu’il a récemment déclaré qu’il pensait à l’équipe de France. Et s’il est actuellement en grande forme, il ne le doit qu’à un homme : Rudi Garcia. Le principal intéressé s’explique dans une interview pour La Provence.

« Pour Rudi Garcia, il a donné un second souffle à ma carrière. Quelque part, il a été visionnaire. Quand il a fait le parallèle avec Alessandro Florenzi, je ne le connaissais pas forcément... J’ai dû m’y intéresser, regarder son profil sur internet, observer des matches de la Roma. Dans le profil technique, je me suis dit que le coach ne se trompait pas... Il y a de belles choses à vivre ! (...) Si j’étais resté milieu offensif, je ne serais peut-être plus à Marseille aujourd’hui. Je l’ai accepté, j’y prends du plaisir, c’est mon nouveau poste », a ainsi déclaré le latéral droit olympien.