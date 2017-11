Cette saison, Rudi Garcia a innové en repositionnant Bouna Sarr au poste de latéral droit. Un poste auquel le principal intéressé ne pensait pas évoluer un jour. « Non, forcément il y a un an et demi je n’aurais jamais pensé jouer à ce poste. Je me prête au jeu. Je prends du plaisir à ce poste. Je continue à apprendre, me développer et progresser. Aujourd’hui, le bilan est correct. J’espère continuer et enchaîner à ce poste. Si vous posez la questions au coach (qu’il continue à ce poste), il vous dira oui. Moi aussi. C’est mon nouveau poste. C’est une polyvalence qui peut être une force pour moi. Je peux apporter au niveau offensif comme au niveau défensif. C’est un plus pour l’équipe. Quand on est latéral droit, on est d’abord défenseur.Il faut penser à se replacer et faire attention aux contre-attaques ».

Puis, l’ancien joueur de Metz a expliqué s’inspirer d’autres spécialistes du poste pour progresser individuellement. « Déjà, j’observe beaucoup les joueurs qui jouent à mon poste dans le groupe ou quand je regarde les matches européens. Je suis conseillé par le coach et les adjoints. Il faut être curieux ». Son coéquipier Sakaï est un exemple. « Je regarde surtout sur le domaine défensif. C’est un défenseur de formation. Il sera plus en avance que moi sur ce domaine. Je dois encore travailler là-dessus. Je m’inspire de lui et d’autres ». Son entraîneur Rudi Garcia l’a encensé : « J’ai repositionné Bouna (Sarr) latéral droit et Boubacar Kamara au milieu de terrain. C’est plus leur poste que celui qu’ils occupaient avant. Mais Bouna est un excellent latéral droit. Il progresse, tout n’est pas parfait. Il peut mieux faire dans sa force, les buts et les passes décisives. Il progresse sur l’aspect défensif de son rôle. Il le fait bien (...) J’ai besoin de latéraux offensifs. Bouna est sur le bon chemin ».