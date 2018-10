Après une défaite contre le LOSC (0-3) en Ligue 1 et un match nul au goût de revers face à l’Apollon Limassol en Ligue Europa (2-2), l’Olympique de Marseille s’est imposé devant son public de l’Orange Vélodrome contre le Stade Malherbe de Caen (2-0, 9e journée de Ligue 1). Au coup de sifflet final, Steve Mandanda a livré ses premières impressions au micro de BeIn Sports.

« On avait besoin de gagner, besoin de ne pas prendre de buts aussi. On a eu un peu de réussite aussi sur la fin. Dans des situations comme ça, c’est important d’être solides et de gagner. (…) La première consigne, c’était d’avoir un maximum de possession de balle, de les faire courir. Après c’est sûr que quand on ne prend pas de buts, c’est plus facile de gagner des matches », a expliqué le gardien français, qui va retrouver les Bleus pour les prochaines semaines.