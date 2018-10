Le stade Orange Vélodrome est cet après-midi (17h) le théâtre d’un affrontement entre l’Olympique de Marseille et le Stade Malherbe de Caen, pour le compte de la 9e journée de Ligue 1. Sixièmes de Ligue 1 avec 13 points, les Olympiens ont vécu une fin de mois de septembre compliquée, battus par Francfort (1-2) en Ligue Europa, puis Lyon (4-2) en championnat. La fessée concédée à Lille lors de la dernière journée (3-0) et le nul concédé face à l’Apollon Limassol (2-2) ont laissé des traces. Une réaction est attendue face à des Normands (12e, 10 pts) qui restent sur un succès face à Amiens (1-0).

Pour cette rencontre, Rudi Garcia est privé de Morgan Sanson, en phase de reprise, et Jordan Amavi, suspendu. Le technicien phocéen propose un 4-2-3-1 avec Mandanda dans le but, Sarr et Sakai sur les côtés de la défense et une charnière Rami-Kamara. Le duo du milieu est lui composé de Strootman et Gustavo, alors que devant Thauvin et Ocampos entoureront Payet et seront au soutien de Kostas Mitroglou. Côté caennais, Fabien Mercadal ne change rien à sa défense. L’ancien Olympien Samba occupe la cage, alors que la défense est composée de Guilbert, Baysse, Djiku et Armougom. Si Fajr et Oniangué sont toujours présents au milieu, Peeters remplace Bammou et c’est Enzo Crivelli qui accompagne aujourd’hui Beauvue et Ninga, Tchokounté débutant sur le banc.

Les compositions d’équipes :

OM : Mandanda - Sarr, Rami, Kamara, Sakai - Strootman, L.Gustavo - Thauvin, Payet, Ocampos - Mitroglou

SM Caen : Samba - Guilbert, Baysse, Djiku, Armougom - Fajr, Oniangué, Peeters - Beauvue, Crivelli, Ninga