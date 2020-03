Invité d’ESPN en Argentine ce mercredi, Dario Benedetto (29 ans), pensionnaire de l’Olympique de Marseille (11 buts en 26 apparitions en Ligue 1 cette saison), a dévoilé qu’il avait deux rêves à exaucer d’ici la fin de sa carrière de footballeur.

« J’aimerais revenir à Boca Juniors à l’avenir. J’ai un rêve, jouer la Ligue des Champions et, grâce à Dieu, ça se concrétise, même s’il reste encore des matches. La qualification n’est pas encore assurée, mais c’est entre nos mains. Après, plus tard, je verrai si je reviendrai. Moi, j’adorerais revenir et prendre ma retraite sous le maillot de Boca, c’est un de mes autres rêves », a confié Pipa. À l’OM d’exaucer le premier. Pour le second, il attendra ensuite volontiers.