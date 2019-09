Arrivé à l’Olympique de Marseille cet été, Dario Benedetto a connu des débuts difficiles sous ses nouvelles couleurs. L’ancien joueur de Boca Juniors, entré en jeu contre le Stade de Reims (0-2), a manqué un penalty face au FC Nantes (0-0) la semaine suivante lors de sa première titularisation, avant de marquer face à l’OGC Nice et l’AS Saint-Etienne ensuite. Interrogé par L’Equipe, le joueur de 29 ans est donc revenu sur cet événement, non sans une pointe d’humour.

« Quand j’ai manqué ce penalty, je me suis effectivement dit : "Putain, je revis ce qui s’est passé à Boca." Mais je savais que s’il se passait la même chose ensuite, tout irait bien, a déclaré l’avant-centre argentin avant de poursuivre. Il (Villas-Boas, ndlr) me transmet sa confiance, toujours. Bon, il s’est énervé pour le penalty. C’est normal, ce n’était pas à moi de le tirer. Je voulais me donner de la confiance. Quand je l’ai raté, je me suis dit : "Eh merde..." (sourire) Mais on a une très bonne relation avec le coach. Il est l’une des personnes grâce à qui je me sens bien. »



