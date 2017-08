Et si Jordan Amavi retournait dans le sud de la France ? A en croire les informations de Nice-Matin et L’Equipe, c’est possible. L’arrière gauche français de 23 ans pourrait retourner à l’OGC Nice, son club formateur, ou alors découvrir l’Olympique de Marseille (ce qui serait une surprise, avec la présence déjà de Patrice Evra). Actuellement sous contrat avec Aston Villa (D2 anglaise), l’international espoirs vit un été bizarre.

Il était censé rejoindre le FC Séville, mais le transfert a capoté en raison d’un problème administrativo-médical. La Fiorentina a alors saisi l’occasion pour proposer un contrat de cinq ans à Amavi, qui a demandé un temps de réflexion. C’est alors que l’OM sort ses griffes de nulle part. Le club phocéen envisagerait un prêt avec option d’achat automatique de quelque 10 millions d’euros. Mais Nice pourrait également pointer son bout du nez, surtout si le club parvenait à vendre Dalbert à l’Inter Milan (très probable). Julien Fournier, le directeur général des Aiglons, serait intéressé par un retour à la maison d’Amavi.