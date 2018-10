Ce jeudi soir, l’OM joue quasiment son avenir européen contre la Lazio au Vélodrome (21h). Après s’être inclinés à domicile contre Francfort pour leur entrée en lice en Ligue Europa (2-1), les Marseillais ont concédé le nul sur la pelouse de l’Apollon Limassol (2-2). Du coup, avec un point pris sur six possibles, les coéquipiers d’Adil Rami doivent impérativement empocher les trois points pour se relancer avant d’aller défier les Italiens au Stade olympique de Rome (18/11, 18h55).

Et pour ce match, contrairement à la réception de Francfort où le Vélodrome était à huis clos après les incidents survenus au Parc OL lors de la finale contre l’Atlético Madrid la saison dernière (3-0), les Marseillais pourront compter sur leur public. Cependant, à la veille du match, une première bagarre a éclaté entre les supporters italiens et ceux de l’OM, faisant quelques blessés légers selon La Provence. Tout serait rentré dans l’ordre depuis. Reste à savoir si la sécurité autour du stade ce jeudi soir sera inquiétée ou non par des affrontements entre les supporters des deux équipes.