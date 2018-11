À l’occasion de la 13e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille (7e) reçoit le Dijon Football Côte d’Or (18e) au stade Orange Vélodrome. Sur quatre défaites de rang, toutes compétitions confondues, les Olympiens n’auront d’autre choix que de s’imposer face à des Bourguignons qui n’ont plus accroché la moindre victoire en Ligue 1 depuis la 3e journée. À l’époque, ils étaient co-leader avec le PSG.

Pour ce match, Rudi Garcia peut s’appuyer sur un groupe complet. Il choisit d’aligner un 4-2-3-1 au coup d’envoi, avec Mandanda dans le but, Sarr, Rami, Luiz Gustavo, Sakai en défense, Lopez et Strootman devant la surface, et le trio Thauvin, Payet Ocampos en soutien de Mitroglou. Côté dijonnais, Olivier Dall’Oglio aligne un 4-4-2. Runarsson est dans le but, Rosier, Coulibaly, Aguerd, et Chafik composeront la défense, alors que le milieu est aujourd’hui occupé par Jeannot, Balmont, Lautoa

et Loiodice. Devant, Tavares et Sliti tenteront de surprendre la défense olympienne.

Les compositions d’équipes :

OM : Mandanda - Sarr, Rami, Luiz Gustavo, Sakai - Lopez, Strootman - Thauvin, Payet, Ocampos - Mitroglou

Dijon FCO : Runarsson - Rosier, Coulibaly, Aguerd, Chafik - Jeannot, Balmont, Lautoa, Loiodice - Tavares, Sliti