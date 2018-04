S’il reste un sprint final qui promet d’être indécis, il est difficile de nier que la saison de l’Olympique de Marseille sera, quoiqu’il advienne, en partie réussie. Avec, comme exemple idoine d’un Olympique de Marseille au jeu plaisant, le quart de finale retour de Ligue Europa de jeudi dernier face au RB Leipzig (5-2). Forcément, lorsque l’on observe les raisons de cette bonne passe marseillaise, le coach est évoqué. Interrogé en conférence de presse sur l’importance du management du coach sur les derniers bons résultats de l’OM, Dimitri Payet n’a pas n’a pas tari d’éloges sur Rudi Garcia.

« Oui, le management a eu un gros impact sur les résultats. Notamment grâce au turn-over, qui a fonctionné. Cela nous a amené une concurrence et aussi une stabilité. On peut gérer la fatigue des uns et des autres. Il [Rudi Garcia] a pour habitude de prendre ses responsabilités, de faire des choix forts et aujourd’hui ses choix sont payants. On en avait discuté quand j’étais revenu (Dimitri Payet a fait son retour à l’OM en janvier 2017, ndlr). L’entraîneur de l’OM ce n’est pas un entraîneur comme les autres. Mais à la Roma (2013/2016, ndlr) il avait aussi pas mal de pression et ça l’a beaucoup aidé. Il sait prendre des décisions, n’a pas peur d’aller au combat. » Le message du capitaine à son coach.