Auteur d’une prestation XXL face à Guingamp avec un but magnifique et une passe décisive pour Kostas Mitroglou, Dimitri Payet (31 ans) a été élu homme du match. Forcément de telles performances en club font bien évidemment penser à l’Équipe de France. Le milieu international tricolore, qui aurait dû faire partir du voyage en Russie sans une vilaine blessure à la cuisse contractée en finale de la Ligue Europa, garde toujours les Bleus dans un coin de sa tête comme il l’a expliqué en zone mixte après OM-Guingamp.

« L’équipe de France ? Non, on n’en est pas là aujourd’hui. L’équipe de France est dans une nouvelle ère, a un nouveau statut aujourd’hui. Bien sûr que c’est toujours dans un coin de ma tête, mais pour l’instant non, ce n’est pas au point de dire : "Je joue pour prouver au coach". Je pense qu’il sait ce que je vaux, et si je dois y retourner j’y retournerai. » Voilà qui est dit.