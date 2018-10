La soirée de l’OM a, une nouvelle fois, été compliquée. Quatre jours après la claque reçue à Lille (3-0), les hommes de Rudi Garcia ont perdu des points sur le terrain de l’Apollon Limassol (2-2). Et pourtant, l’OM avait le match en main et menait 0-2 à la 70ème minute de jeu, avant de se faire rattraper par le club chypriote. Si cette soirée était bien difficile à gérer pour les Marseillais, un homme s’est une nouvelle fois mis en évidence : Dimitri Payet.

Le capitaine de l’OM, d’abord buteur, s’est ensuite distingué avec une passe décisive, quelques heures après l’annonce de la liste de Didier Deschamps pour les matchs face à l’Islande et l’Allemagne. Un message fort envoyé au sélectionneur français par celui qui n’oublierait pas l’Equipe de France, selon L’Équipe. Dimitri Payet, auteur de 4 buts et 4 passes décisives en Ligue 1, continue de gonfler ses statistiques, mais ne peut empêcher les contre-performances récentes de son club. Pour rappel, l’homme fort de l’OM, impliqué dans 12 buts sur les 14 derniers matchs de Ligue Europa, n’a plus été appelé avec les Bleus depuis près d’un an, le 10 octobre 2017 contre la Biélorussie (2-1).