Qualifié pour la finale de l’Europa League, l’Olympique de Marseille s’est qualifié au forceps après prolongations. Un scénario qui témoigne d’une véritable force de caractère comme l’a souligné Dimitri Payet après la rencontre : « On a montré qu’on a une force collective et mentale qui a pu nous emmener là où on est aujourd’hui »

Un scénario fou dont s’est enthousiasmé Dimitri Payet après la rencontre au micro du Phocéen : « Mais on est des petits cons... On arrive encore à s’en prendre deux et aller marquer ce but en prolongation. C’est à l’image de notre saison, on est capable de ces choses-là, et c’est ce qui rend la qualification encore plus belle. C’est vrai que le scénario assez fou, mais c’est nous, c’est l’OM, c’est comme ça. »