Contre Valenciennes en Coupe de France dimanche dernier, Kostas Mitroglou n’a pas vraiment marqué des points à la pointe de l’attaque de l’OM. Emprunté avec le ballon, il a également raté une énorme occasion, avant de sortir à l’heure de jeu sous les sifflets du Vélodrome. Pas en confiance, l’international grec s’est fait épingler par Christophe Dugarry sur l’antenne de RMC.

« Mitroglou, ce n’est juste pas possible. En préparant l’émission, j’ai regardé ses statistiques. Comment ce garçon a pu marquer 15-20 buts dans une saison ? Même au Portugal… On va me dire qu’il y a trois équipes mais il faut encore les marquer, les buts… Il ne fait pas un contrôle de balle, ses appuis sont catastrophiques, il fait des contrôles du genou… Pour moi, c’est Brandao mais en moins bon. Un contrôle, une passe, même en 3e-4e division de District ou en foot loisirs, tu sais le faire. Même en 4e division de District, un attaquant doit être capable de repiquer au premier poteau, de décrocher, de faire un bon appel ou gagner un duel aérien de temps en temps. Ce garçon-là n’y arrive pas… Il y a un problème, ce n’est pas possible », a lancé l’ancien international français.