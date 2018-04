Kostas Mitroglou retrouve sa forme au meilleur moment pour l’Olympique de Marseille. Pour autant, l’attaquant grec n’a pas encore mis tout le monde d’accord. Il suffit de lire les propos de Christophe Dugarry au micro de RMC ce lundi pour s’en convaincre. « Je n’aime pas ce joueur, je trouve qu’il a des qualités limitées, je ne le vois pas faire les bons appels, j’ai vu des contrôles pied droit pied gauche que je n’avais pas vus depuis longtemps. Mais j’ai vu ses stats. Ce garçon a gagné mon respect. Il est très loin de valoir cela. Je comprends maintenant comment il a marqué, grâce à sa présence, aux joueurs autour de lui », a-t-il confié avant de poursuivre.

« Je ne comprends en revanche toujours pourquoi pas il joue et Germain non. Ce que fait Mitroglou, Germain peut le faire. Je trouve que Mitroglou a un traitement de faveur par rapport à Germain. Tu ne peux pas parler de Champions Projet ou vouloir jouer la Ligue des Champions avec Mitroglou. Il a des stats, mais on s’attendait forcément à mieux. Il va falloir se le taper encore trois ans, il va falloir qu’il marque beaucoup pour que je change d’avis. Pour moi, Müller, qui pour moi a les pieds carrés, a un Mitroglou dans chaque orteil. Je préfère Brandão », a-t-il conclu. C’est dit !