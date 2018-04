Contre Dijon, l’Olympique de Marseille s’est imposé sur le score de trois buts à un. Mais Rudi Garcia a vu sortir sur blessure Steve Mandanda (quadriceps) et Adil Rami (mollet). Ils ne seront pas là jeudi.

En effet, le club phocéen vient de communiquer sur la durée des absences des deux joueurs. Le portier va manquer entre quatre semaines et six semaines de compétitions tandis qu’Adil Rami devrait être absent entre dix et quinze jours.