C’est à huis clos que l’Olympique de Marseille, finaliste malheureux de l’édition 2017/18, débute sa saison de Ligue Europa contre l’Eintracht Francfort, vainqueur de la Coupe d’Allemagne, ce soir (18h55). Si le Stade Vélodrome avait réussi aux hommes de Rudi Garcia la saison passée, c’est sans leur public qu’ils évolueront ce soir.

Pour ce match, l’Olympique de Marseille se présente en 4-2-3-1, avec Yohann Pelé dans le but, qui pallie l’absence d’un Steve Mandanda encore un peu juste. Le coach phocéen laisse Luiz Gustavo sur le banc et propose un duo Lopez-Strootman devant une défense composée de Bouna Sarr, Kamara et de la paire Rami-Caleta-Car dans l’axe. Devant, Lucas Ocampos est finalement titulaire sur le côté gauche, alors que Valère Germain est préféré à Kostas Mitroglou. Côté Francfort, Adi Hütter, le coach autrichien venu remplacer Niko Kovac cet été, opte lui pour un 4-4-2, dans lequel on retrouve Kevin Trapp, prêté par le PSG, dans le but, et l’attaquant français Sébastien Haller aux côtés de Mijat Gaćinović devant.

Les compositions d’équipes :

OM : Pelé - Sarr, Rami, Caleta-Car, Kamara - Thauvin, Lopez, Strootman, Ocampos - Payet, Germain

Eintracht Francfort : Trapp - Da Costa, Abraham, Ndicka, Willems - De Guzman, Torro, Hasebe, Kostic - Haller, Gaćinović