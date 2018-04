[L’Olympique de Marseille accueille ce jeudi soir, à l’Orange Vélodrome, Salzbourg->http://www.footmercato.net/live/2778436-olympique-de-marseille-salzbourg] pour le compte des demi-finales aller d’Europa League. Au micro de RTL, le président phocéen Jacques-Henri Eyraud a livré les clés pour l’emporter. « Je crois que l’on a un entraineur, des joueurs et un staff qui sont expérimentés, qui ont vécu pour certains des grands moments et pour ceux qui n’en n’ont pas encore vécu ils affichent une solidité mentale à toute épreuve. Ils ont envie de jouer ces matchs-là, c’est pour ça qu’ils sont des joueurs de foot .. On les prépare pour ça, il y a vraiment une volonté de bien faire », a-t-il lancé avant de poursuivre.

« C’est la question, c’est ce qui fait la différence entre une équipe qui gagne et une équipe qui enchaîne de mauvais résultats... Si nous jouons vraiment ensemble, le meilleur est encore à venir... On ne s’enflamme pas, on essaye de comprendre l’adversaire du jour, de s’adapter. Ce qui jouera plus que tout ça sera deux éléments : être collectif sur le terrain et avoir dans les tribunes ce public incroyable qui va nous pousser », a-t-il lâché. Ça promet !