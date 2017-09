Jacques-Henri Eyraud a vite voulu éteindre la rumeur envoyant Andoni Zubizarreta au tapis. L’Equipe révélait que le directeur sportif de l’Olympique de Marseille allait quitter le club après un mercato proche du désastre selon plusieurs observateurs. Mais auprès du Phocéen, le président de l’OM a tenu à mettre les points sur les i.

« Andoni est quelqu’un de remarquable, et il n’y a absolument aucun problème. Ce sont des rumeurs à la noix, et la meilleure façon de les légitimer serait de réagir. Ce n’est pas la première et ce ne sera pas la dernière, donc pas de commentaires », a déclaré Eyraud.