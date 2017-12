Peu sont ceux qui auraient misé une pièce, en septembre dernier, sur une deuxième place de l’Olympique de Marseille en décembre. Après deux défaites humiliantes contre l’AS Monaco (1-6) et le Stade rennais (1-3), les hommes de Rudi Garcia ont redressé la barre avec dix matches sans défaite (sept victoires, trois nuls). De quoi satisfaire forcément le président du club, Jacques-Henri Eyraud, qui encense le bilan de l’entraîneur phocéen.

« Rudi est quelqu’un de très fort dans sa tête, un guerrier, mais il les a entendues. On n’a perdu que deux fois lors des vingt-huit derniers matches de Ligue 1. Je n’ai pas l’impression que le traitement qu’on a subi reflète cette réalité. C’est dommage mais cela ne nous a pas fait dévier de notre cap. Avec Rudi, on a bâti une relation de confiance, de franchise et de transparence », estime Eyraud dans les colonnes de L’Équipe.