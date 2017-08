Si l’Olympique de Marseille a recruté un défenseur d’expérience en la personne d’Aymen Abdennour, le président phocéen Jacques-Henri Eyraud n’a bien évidemment pas échappé aux questions sur le recrutement d’un attaquant. Rembarré par Stevan Jovetic, l’OM s’active sur plusieurs pistes, dont celle menant à Vincent Aboubakar (FC Porto). Autant d’intérêts qui laissent penser que Marseille agit surtout dans l’urgence. Mais Eyraud a tenu à mettre les points sur les i.

« Ce que je dirais, c’est que Rudi (Garcia), Andoni (Zubizarreta) et moi validons le fait qu’il serait bien qu’un attaquant rejoigne l’OM. Mais nous pensons aussi que cette arrivée potentielle ne doit pas se faire dans des conditions économiques irréalistes injustifiées. On ne va pas recruter un deuxième attaquant parce qu’on pense qu’il en faut un. On va recruter un deuxième attaquant qui correspond à tous les critères que nous avons définis ensemble. Rendez-vous demain à minuit ». Le contre-la-montre est lancé !