L’histoire a fait grand bruit. Après l’annonce de la signature de Stevan Jovetic à l’AS Monaco alors qu’un accord entre le Monténégrin et l’Olympique de Marseille semblait être conclu, la presse anglaise a relayé une étonnante information. En effet, alors qu’il se trouvait dans le même hélicoptère que Jovetic, Jacques-Henri Eyraud n’aurait pas reconnu l’attaquant de l’Inter Milan qui lui a alors fait savoir qu’il avait choisi l’ASM. Une version que le président phocéen a tenu à démentir en marge de la présentation d’Aymen Abdennour.

« C’est incroyable ce que je peux lire ces derniers temps. Quand on s’intéresse à un joueur, on sait à quoi il ressemble. Quand j’ai vu Jovetic, j’ai envoyé un SMS à Andoni en lui disant : "tu connais pas la dernière, je suis dans le même hélicoptère que Jovetic". On a eu une discussion très bonne, il a beaucoup apprécié le projet, mais je crois qu’il avait un critère important, c’était de disputer la Ligue des Champions. On veut y participer le plus vite possible. L’histoire, c’est celle-là, il n’y en a pas d’autres », a-t-il déclaré en conférence de presse.