Balayé par l’AS Monaco à Luis II dimanche dernier (6-1, 4e journée de Ligue 1), l’Olympique de Marseille a vécu une terrible soirée en Principauté. Un revers de grande envergure qui a forcément rappelé celui concédé à l’Orange Vélodrome face au Paris Saint-Germain (5-1) et qui a laissé pas mal d’observateurs perplexes quant à l’OM Champions Project. Des reproches face auxquels Jacques-Henri Eyraud a réagit en conférence de presse.

« Le match contre Monaco est un naufrage, une défaite difficile à accepter à vivre sur le terrain et dans les tribunes. C’est intéressant de voir les réactions depuis quelques jours que j’estime disproportionnées et qui balaient la série de cette équipe qui a connu 18 matches officiels sans défaite. Ça a été rasé des tablettes du jour au lendemain. C’est une défaite qui fait très mal. Ce qui m’importe, c’est la notion de progression. Etre capable de montrer qu’on est en progrès même si on ne l’a pas vu dimanche soir face à une équipe qui reste impressionnante malgré tous les départs. Je suis confiant pour l’avenir parce qu’on a un coach, un staff qui ont du caractère. Ils ont su rebondir vite après de lourdes défaites la saison dernière. Ils vont aborder la reprise avec beaucoup d’envie et de détermination ».