Le président de l’Olympique de Marseille s’est exprimé au sujet de Neymar, la nouvelle star du PSG, suite au match brillant du Brésilien face à Toulouse dimanche soir. Invité par SFR Sport, il en a astucieusement profité pour mettre la pression sur le club de la capitale.

« J’ai regardé le match. J’ai trouvé que Toulouse a montré que c’était une bonne équipe. Le but de Neymar est exceptionnel, ça ne sera pas loin d’être le but de l’année. C’est un joueur de l’élite mondiale. Les attentes sont élevées pour Paris. A ce rythme, il faudra que le PSG gagne ses matches par trois buts d’avance en France et en Europe », a-t-il glissé.