On conseillerait volontiers à Lucas Ocampos d’éviter les réseaux sociaux suite à son match de dimanche après-midi face à Angers à l’Orange Vélodrome. Coupable de plusieurs loupés face au but, l’Argentin a de plus été expulsé en fin de match pour un tacle grossier. Souvent critiqué par les fans de l’OM pas convaincus de son potentiel, il peut néanmoins compter sur le soutien de son président Jacques-Henry Eyraud.

Invité sur SFR Sport, Eyraud a dit tout le bien qu’il pensait de son joueur. « Le retour d’Ocampos nous réjouit. Il a fait un très bon match en Ligue Europa. Il a montré beaucoup de qualités. C’est un retour qui nous ravit », a-t-il affirmé.