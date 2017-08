L’arrivée de Neymar a été commentée en long et en large par tous les acteurs de la Ligue 1 depuis la présentation du Brésilien la semaine passée. Le président de l’Olympique de Marseille Jacques-Henri Eyraud a donné son avis à ce sujet ce jeudi, en marge de la présentation officielle de Jordan Amavi. « Neymar ? C’est une bonne nouvelle car ça va mettre un coup de projecteur exceptionnel sur la Ligue 1, c’est positif. (...) C’est un sacré coup réussi, qui va renforcer l’attractivité du championnat, car on se doit de lutter contre nos concurrents européens. Alors je dis que c’est positif ! », a-t-il indiqué avant d’expliquer que les supporters marseillais ne devaient pas s’attendre à de pareilles dépenses pour leur club.

« Nous, on ne boxe pas dans la même catégorie, même si on a un actionnaire exceptionnel qui le prouve par ses investissements depuis son arrivée. Dépenser autant pour un joueur, ce n’est pas dans nos intentions, il faut que les gens s’en rendent compte. J’espère qu’il ne se constitue pas devant nous une bulle spéculative amenée à exploser à un moment donné. (...) Il n’y a pas de concurrence déloyale, on ne joue pas dans la même catégorie. On ne peut pas mettre des sommes à cette hauteur-là. Sur le terrain, on compte bien faire une meilleure performance que la saison passée face au PSG, on construite notre équipe pour lutter du mieux possible contre le PSG et les autres équipes de L1. On va tout faire pour offrir une concurrence solide au PSG », a-t-il conclu. C’est dit.