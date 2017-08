Malgré la qualification de l’Olympique de Marseille pour la phase de poules de la Ligue Europa (après sa victoire 3-0 face à Domzale en match retour de barrage), beaucoup de supporters ne sont pas contents du mercato estival de leur club chéri ainsi que du jeu produit. C’est pourquoi certains sont venus avec une banderole où l’on peut lire : « Fini la tisane, on met la pression ! ». Un message menaçant faisant allusion aux mots prononcés par Jacques-Henri Eyraud fin juin dernier. Le président de l’OM avait alors conseillé aux supporters, impatients, de boire une bonne tisane.

« On n’est pas là pour parler de ça. Il nous reste quelques jours. Célébrons cette victoire et concentrons-nous sur la suite ? (…) La banderole des supporters ? Ils aiment la bière alors. L’histoire de la tisane n’était pas calculée. C’était une touche d’humour. J’ai l’impression que parfois l’humour est mal interprété. Ça va me faire réfléchir à cet épisode, mais je crois qu’il y a plus important que ça », s’est défendu Eyraud après la victoire de l’OM jeudi soir.