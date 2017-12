Interrogé par le journal L’Équipe sur le niveau des agents de footballeurs, Jacques-Henri Eyraud a estimé que certains laissent parfois à désirer. Dans son argumentation, le président de l’OM a cité le nom de Booba. Et il n’est pas très élogieux envers lui le rappeur numéro un français.

« Si certains agents sont de grande qualité, nombreux laissent pantois. Et il ne manquerait plus que Booba pour rehausser le niveau »... a lâché Eyraud. On rappelle que Booba a récemment annoncé vouloir se lancer dans le football avec la création d’une agence.