À peine sorti du paysage de l’Olympique de Marseille, Jean-Pierre Foucault, qui a quitté son poste de président de l’Association, a été rappelé à l’ordre par le président du club phocéen qui n’a pas apprécié les commentaires de l’animateur de télévision qui avait lâché à RMC : « Eyraud nous a dit dans le secret de son bureau ce mercredi matin que les 200 millions d’euros (promis sur quatre ans par le propriétaire Frank McCourt) pour renforcer l’équipe ont été atteints ».

Furieux de cette diffusion d’information qui serait fausse, Jacques-Henri Eyraud a répondu dans les colonnes de L’Équipe. Sacré Jean-Pierre. « Je pense qu’il est plus à l’aise derrière un micro que pour commenter les chiffres. Je n’ai jamais dit ça et les chiffres ont été rendus publics. Vous connaissez la somme, on a dépensé 118 millions d’euros. Ce n’est donc pas 200 millions ».