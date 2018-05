Florian Thauvin réalise la meilleure saison de sa carrière. Auteur de 22 buts et de 11 passes décisives en Ligue 1, le Marseillais a même été appelé en Équipe de France par Didier Deschamps pour disputer la Coupe du Monde en Russie. Forcément ses performances ne passent pas inaperçues comme en Italie ou en Espagne. Interrogé sur l’avenir de son ailier sur les antennes de SFR Sport, Jacques-Henri Eyraud affirme que l’international restera olympien la saison prochaine.

« Je crois qu’il a vraiment connu une saison extraordinaire. C’est un grand joueur, il a grandi, mûri, je pense que le coach l’a beaucoup aidé à atteindre ses objectifs et à les dépasser même. (...) J’aime bien regarder l’histoire des gens. La façon dont ils ont géré les moments difficiles. Un départ cet été ? Ce n’est pas du tout le sujet pour moi, je ne regarde même pas. Ce n’est pas la fin de l’histoire, il y a encore des pages plus belles à écrire. On compte sur lui la saison prochaine pour continuer à nous porter aussi loin. »