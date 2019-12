Une première partie de saison blanche. Opéré de la cheville droite début septembre, Florian Thauvin (26 ans) poursuit sa convalescence durant la trêve hivernale. Alors que l’Olympique de Marseille s’en est plutôt bien sorti depuis absence avec une deuxième place en Ligue 1 derrière le Paris Saint-Germain (38 pts), l’attaquant fera son retour fin-janvier, mi-février.

Selon L’Équipe, l’international français récupère bien de sa blessure longue durée et devrait reprendre la course dès le 1er janvier 2020. S’en suivra une reprise par étape et d’une montée en puissance physique avant de réintégrer le groupe d’André Villas-Boas. Au minimum, le champion du Monde 2018 sera de retour les pelouses d’ici la rencontre face à Angers, dans le cadre de la 21e journée.