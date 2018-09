Ce n’est un secret pour personne, Dimitri Payet et Florian Thauvin ne se sont pas toujours entendus à l’Olympique de Marseille, comme en témoigne cette prise de bec en février 2015, après un match de championnat. Interrogé par Le Parisien, le numéro 26 marseillais a évoqué sa relation, désormais apaisée, avec le Réunionnais. Un bien pour l’équipe.

« J’ai appris à connaître l’homme. Dimitri est un mec bien. On est meilleurs quand on joue ensemble et ça sert à l’équipe. Dans le football, comme dans la vie, il faut parfois savoir laisser son ego à la maison, car cela ne mène nulle part. Ce qui nous permet de rectifier des erreurs, c’est d’en faire. Ça n’est pas toujours simple, mais indispensable pour progresser et franchir les étapes. » Ils devront à nouveau bien s’entendre dimanche, lors du déplacement chez le rival, l’Olympique Lyonnais (21h, à suivre sur notre live commenté).