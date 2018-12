Déjà éliminé de cette Ligue Europa, l’Olympique de Marseille voulait certainement terminer sur une bonne note ce jeudi soir lors de la réception de l’Apollon Limassol à l’Orange Vélodrome. Devant son public, le club phocéen a cependant enregistré un nouveau revers (1-3). Interrogé en zone mixte après la rencontre, Florian Thauvin est revenu sur la rencontre et l’arbitrage, mais l’international français n’a pas souhaité se cacher derrière cette excuse.

« Je ne sais pas si une partie de l’équipe a perdu son football ou ses repères mais une chose est sûre, c’est que bien souvent cette année, les matches ne tournent pas en notre faveur. On prend un carton rouge assez rapidement (Kamara à la 7e minute, ndlr), je ne vais pas me cacher derrière l’arbitrage parce qu’on perd largement ce soir mais ce sont des petits détails comme ça sur un match qui font qu’on se met rapidement en difficulté et puis après malheureusement, on n’arrive pas à faire ce qu’il faut pour gagner les matches », a notamment lâché l’ailier phocéen.