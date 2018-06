Si Florian Thauvin fait aujourd’hui les beaux jours de l’Olympique de Marseille, l’histoire aurait pu être tout autre. Rappelez-vous, l’ailier âgé à l’époque de 19 ans se révélait sous le maillot du SC Bastia avant de taper dans l’œil du LOSC. Ces derniers faisaient le forcing pour le signer en janvier, avant de le laisser finir sa saison chez le club corse. Meilleurs espoirs de Ligue 1 à l’issue de la saison, le club nordiste pensait avoir réalisé un joli coup. Mais l’Olympique de Marseille venait chambouler tout cet équilibre. Et après un bras de fer qui a duré de longs mois, Florian Thauvin obtenait gain de cause et signait pour l’OM. Si la majorité semble avoir oublié cet épisode, d’autres supporters sont plus rancuniers.

Dans une interview accordée au Parisien, le joueur de 25 ans est revenu sur son épisode lillois. « L’épisode lillois n’a rien arrangé. Un joueur qui va au clash avec son club, ce n’est pourtant pas un acte isolé. Mais mon histoire a davantage été médiatisée. Peut-être parce que c’était pour rejoindre Marseille, un club qui n’est pas neutre. Par rapport à d’autres cas à peu près similaires, je n’ai pas bénéficié de la même indulgence. Mais je ne réclame rien. C’est juste un constat. Tout ça est désormais derrière moi. J’avais choisi, à l’époque, de ne pas m’exprimer sur ce sujet. Les dirigeants nordistes avaient dit, eux, beaucoup de choses dans les médias. Tout m’est retombé dessus. Ça a brouillé mon image. Aujourd’hui je suis heureux, car les gens ont appris à me connaître. Ils savent que je ne suis pas celui qu’on a décrit à cette période ».