L’OM s’est sorti du piège picard ce dimanche soir (1-3). En effet, après l’ouverture du score de Dibassy sur une boulette de Mandanda (1-0, 8e), Thauvin a commencé son show. Il a d’abord égalisé d’une belle frappe croisée où Gurtner aurait pu mieux faire (1-1, 28e). Ensuite, l’ancien Bastiais a marqué sur coup-franc (1-2, 80e), avant de conclure la belle soirée Marseillaise d’une frappe croisée (1-3, 90e+1). L’OM remonte ainsi à la cinquième place. Après le match, Thauvin est revenu sur sa performance.

« C’est une bonne performance collective, et je suis content d’avoir décidé du sort de la rencontre. En tant qu’attaquant, j’aime marquer. Je suis un joueur de couloir donc je peux faire des passes décisives. J’ai commencé en pointe ce soir, puis je suis passé dans le couloir où je suis plus à l’aise. C’est mon poste, mais dans un collectif, il faut savoir se mettre à la disposition du coach. On prend des points, on avance », a ainsi déclaré l’international français.