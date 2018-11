Le début de saison de l’OM est paradoxal. Quasiment éliminés en Ligue Europa (avec un point), les Phocéens ont également enchaîné plusieurs contre-performances cette saison, à l’image des défaites contre Nîmes (3-1), Lille (3-0) ou Lyon (4-2). Et pourtant, l’OM est cinquième, à seulement trois points du podium. Après la défaite lors du Clasico contre le PSG (0-2), les hommes de Rudi Garcia se déplaceront à Montpellier dimanche 4 novembre (21h). Et dans un entretien exclusif accordé aux médias du club marseillais, Frank McCourt a évoqué sa méthode et son sang froid.

« En tant que propriétaire de ce club, j’ai besoin cependant de garder la tête froide. Je ne peux pas m’emballer quand les choses vont bien, ou au contraire me plaindre quand les choses vont mal. Il faut, comme on l’a dit sur la stabilité, garder son sang froid. Être un leader dans la rigueur et dans la durée. Je pense que ça fait partie de mon rôle de garantir cet équilibre et cette stabilité au club », a ainsi déclaré Frank McCourt.