Cette saison, l’OM peut s’appuyer sur un groupe solide, mêlant expérience et jeunes talents. En effet, cet été, Rudi Garcia s’est offert les services de deux pépites annoncées, Duje Caleta-Car (22 ans) et Nemanja Radonjic (22 ans). En plus de ces deux arrivées, l’OM peut compter sur deux joueurs formés au club, Boubacar Kamara (18 ans) et Maxime Lopez (20 ans). Et en plus de ces jeunes, l’OM a inauguré dimanche 14 octobre dernier le nouveau complexe sportif de l’OM : l’OM Campus. Composé de trois terrains synthétiques dernières générations et de tribunes aux couleurs historiques du club, permet à l’OM de recevoir le week-end l’ensemble des matches officiels des équipes féminines, amateurs et jeunes. Sur le site du club, Frank McCourt a évoqué la formation, mais également l’OM Campus.

« Si on se précipite, et si on bâtit les murs et le toit de la maison, sans avoir de solides fondations, alors un vent fort peut tout faire s’écrouler. Et tout est à recommencer. Je reviens sur la question de la stabilité : il faut d’abord une base solide, puis ensuite construire, sans relâche. Avec une fondation réussie, c’est possible de construire, de rajouter des étages à l’édifice... Quand tout se tient, on peut alors commencer à meubler la maison comme on le souhaite. Et vraiment faire les choses qui nous font plaisir ! Mais on ne peut pas y arriver sans avoir les fondations. [...] Nous avons relancé le développement de nouveaux talents. Je viens d’inaugurer un centre de formation pour les jeunes joueurs. On a réuni le travail des associations, ainsi que tout le club et les joueurs eux-mêmes. Avoir une stratégie transversale, c’est ça aussi la cohérence. Nous investissons beaucoup dans notre développement. C’est un des fondements de l’évolution de notre équipe », a ainsi déclaré l’investisseur américain. Serait-ce bientôt l’arrivée de nouveaux « minots » comme Maxime Lopez ou Boubacar Kamara ?