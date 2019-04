Titularisé seulement trois fois en championnat turc depuis qu’il a été prêté à Galatasaray par l’Olympique de Marseille, Kostas Mitroglou a été au coeur d’une rumeur venant de Grèce. En effet, face au piètre rendement du joueur (1 but), Galasaray serait tenté de mettre un terme au prêt de l’attaquant hellénique. Une information qui a fait réagir l’intéressé.

« Ne relayez et ne croyez pas les stupidités publiées par ce média ! Moi, mes coéquipiers, les supporters et tous les membres de la famille Galatasaray sommes exclusivement focalisés sur la conquête du 22e titre national et rien d’autre ! » C’est ce qui s’appelle une mise au point

Dont recycle and dont believe every stupidity is published at the media !!!

Me, my teammates, fans and every member of Galatasaray's family is exclusively focused on winning the 22th championship and nothing else ! #Galatasaray #cimbom #Hedef22 pic.twitter.com/OSU6pX8bfY

— Kostas Mitroglou (@kmitroglou) 23 avril 2019