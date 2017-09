Revenu après deux prêts au Genoa et à l’AC Milan la saison passée, Lucas Ocampos (23 ans) est déjà apparu à 8 reprises cette saison avec l’Olympique de Marseille. L’Argentin formé à River Plate peine néanmoins à se montrer décisif, avec un seul petit but au compteur. Pour autant, Rudi Garcia continue de lui accorder une sacrée confiance, comme il l’a déclaré en conférence de presse ce vendredi.

« Lucas a juste besoin de devenir plus efficace sur les stats, les buts et les passes décisives. Une fois que ce sera fait, il passera un cap. C’est certainement celui qui a le plus gros volume de jeu de tout le groupe. Il fait beaucoup d’efforts, il se bat beaucoup, parfois au détriment d’une certaine lucidité. Il est jeune, c’est un coéquipier modèle. À nous de continuer à le faire travailler, tout simplement », a lancé le technicien marseillais. L’Albiceleste appréciera.