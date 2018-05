Rentré à la 73ème minute pour tenter d’aider l’Olympique de Marseille a inversé la tendance face à l’En Avant de Guingamps, Bouna Sarr n’a pu réussir sa mission. En effet, un peu plus de dix minutes plus tard, le franco-guinéen a dû laisser ses partenaires à neuf, après un duel aérien où il est mal retombé.

Après la rencontre, son entraîneur Rudi Garcia a donné des nouvelles, et elles ne sont pas forcément très bonnes. « Il s’est re-luxé l’épaule. La même que la dernière fois », a déclaré son entraîneur. Pour rappel, Bouna Sarr s’était fait une luxation de l’épaule gauche lors du quart de finale retour de Ligue Europa, face au RB Leipzig. Sa présence mercredi, lors de la finale de la Ligue Europa face à l’Atlético Madrid est donc remise en cause, même si le principal intéressé a tenu à rassurer ses supporters via Tweet posté très tôt ce matin. « Mon épaule n’a pas tenu ce soir (vendredi) mais ne vous inquiétez pas, elle a déjà été remise en place à l’hôpital. Aucune inquiétude pour la finale de mercredi, je serai prêt pour jouer ! »