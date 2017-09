Largement critiqué après la rencontre face à Rennes (1-3), Patrice Evra peut compter sur le soutien de son entraîneur Rudi Garcia, lui aussi assez largement critiqué par le Stade Orange Vélodrome.

« Sur le dernier match et sur la première période, vous parlez de Pat’, mais tout le monde est à blâmer, à Monaco Pat’ ne jouait pas. Ceux qui sont performants jouent et ceux qui ne le sont pas ne jouent pas. Ceux qui me feront gagner seront sur le terrain. Il faut garder la tête froide, être serein et concentré. Si on n’a pas perdu pendant six mois c’est qu’il y a de la qualité. Et ce n’est pas deux défaites qui vont tout remettre en cause, mais ça urge de gagner », a avoué l’ancien de l’AS Roma devant les journalistes.