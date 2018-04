Blessé au mollet à Dijon le 31 mars dernier, Adil Rami devait être absent un petit mois mais il a surpris tout le monde en récupérant dès cette semaine. Présent sur le banc face à Leipzig en quart de final retour de League Europa, le défenseur central est même rentré en jeu pour remplacer un Bouna Sarr touché à l’épaule. Il a finalement joué plus d’une heure de jeu. L’entraîneur marseillais s’en est expliqué en conférence de presse ce samedi à la veille du déplacement à Troyes (dimanche à 17h - match à suivre en live commenté sur Foot Mercato).

« On l’avait préparé l’avant-veille du match. J’avais essayé de le convaincre que 20 ou 30 minutes au cas où on en avait besoin, ça pouvait être utile à l’équipe. Malheureusement, la blessure de Bouna (Sarr) l’a obligé à jouer un peu plus. Bien nous en a pris car ça a été une rentrée importante sur le plan athlétique et sur le plan de l’expérience. C’est un joueur qui a l’habitude d’aller loin en Europa League, et c’est un spécimen rare dans le groupe donc son expérience a été importante. Il va bien, son mollet aussi. »