Deux jeunes joueurs du centre de formation de l’Olympique de Marseille ont signé pro mercredi : Christopher Rocchia et Yusuf Sari. Le premier fera figure de doublure de Jordan Amavi, après l’exclusion de Patrice Evra. Le second est ailier droit. Deux signatures dont se félicite l’entraîneur de l’OM.

« Il était temps ! A d’être au niveau maintenant, ils vont devoir travailler encore plus et prouver qu’on a eu raison. Ils prennent tous trop de temps pour signer... Et ce n’est pas une démonstration de motivation que de regarder trop ailleurs », lâche Rudi Garcia dans les colonnes de La Provence.