Invité dans l’émission Téléfoot ce dimanche, Rudi Garcia a livré son analyse sur la finale de Ligue Europa que disputera l’OM face à l’Atlético Madrid mercredi. Pour le technicien marseillais, tout peut arriver sur un match malgré un léger avantage pour les Colchoneros.

« L’Atlético est favori ils ont l’habitude de ces grands rendez-vous. Heureusement qu’on a quelques joueurs qui ont joué ce genre de matchs comme Dimitri ou Adil avec les Bleus, Luiz Gustavo a gagné la Ligue des champions. Ils peuvent transmettre leur expérience aux plus jeunes de l’effectif. L’Atlético est plus riche que nous au niveau de l’expérience mais tout est possible on fera tout pour ramener le trophée ici. Il faudra jouer en équipe, être costaud mentalement, » a ainsi décrypté le coach phocéen.