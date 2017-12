C’est un Rudi Garcia remonté contre le calendrier qui a débarqué en conférence de presse cet après-midi. En effet, l’entraîneur de l’OM venait d’apprendre que le match retour en 16e de finale de Ligue Europa, à Braga, aurait lieu à 21h05 et pas à 19h comme il l’avait demandé. Car trois jours plus tard, l’OM se déplacera sur la pelouse du Parc des Princes pour le Classique.

« Je veux gagner tout et tout jouer à fond. Le calendrier nous pousserait à faire l’impasse sur une compétition. On a demandé à jouer à 19h le retour contre Braga. Avant d’aller trois jours après au Parc des Princes. Si on joue avec la CFA, il ne faudra pas s’inquiéter... », a lancé Garcia, avant de réitérer un peu plus tard sa menace. Ira-t-il au bout de sa logique ? « Je sais déjà que je vais réfléchir à quelle équipe je vais mettre à 21h05 à Braga. »