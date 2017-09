Alors que l’Olympique de Marseille traversait une zone de turbulences, Rudi Garcia s’est retrouvé pointé du doigt, faisant face à de nombreuses critiques. L’entraîneur des Ciel-et-Blanc s’est-il senti sous pression ? Interrogé en conférence de presse, ce dernier a répondu.

« Non. Je travaille avec mon équipe, mon staff, mes dirigeants. Je suis concentré sur l’objectif. C’est ce qui fait qu’on travaille le mieux possible. C’est le travail qui parle et les victoires qui vous donnent raison », a-t-il lancé, philosophe.