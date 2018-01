L’OM se déplace à Epinal (National 2) ce mardi pour les 16es de finale de Coupe de France (21h). Une rencontre plutôt simple en apparence où le club olympien espère poursuivre sa bonne série du moment.

Rudi Garcia a promis qu’il allait faire tourner son effectif et à la surprise générale, il a convoqué Morgan Sanson alors qu’on craignait une absence plus longue pour une entorse au genou. L’entraineur marseillais en profite aussi pour mettre au repos certains de ses cadres comme Mandanda, Rami, Luiz Gustavo et Payet.

Le groupe de l’OM :

Pelé, Escales - Sakai, Kamara, Rolando, Bedimo, Abdennour, Sarr, Rocchia - Sanson, Lopez, Zambo, Philiponeau - Ocampos, Mitroglou, Njie, Sari, Thuavin, Germain.